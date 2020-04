Fabio Fazio Lascia La Rai? Le Ultime Indiscrezioni!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 27 aprile 2020)è pronto are la? Nei giorni scorsi le indiscrezioni di un possibile passaggio del conduttore di Che Tempo Che Fa ad un’ altra rete era sempre più insistenti e sicure ma adesso le cose sembrano diverse, vediamo quindi nei dettagli cosa succederà il prossimo autunno al programma di2. Nei giorni scorsi sono state insistenti le voci di un possibile passaggio del conduttore di Che Tempo Fa in un’altra rete. Il programma diinfatti è nato su3 poi è stato promosso a1 ed infine per una serie di motivi poco comprensibili è stato trasferito su2. Ma quale sarà il futuro del programma di informazione di? Ci sarà il passaggio in un’altra rete? Quasi sicuramente no,con il suo Che Tempo che Fa rimarrà su2, il programma attualmente va in onda la ...