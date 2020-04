Emily Ratajkowski Instagram, décolleté baciato dal sole: «Avete fatto lo zoom?» (Di lunedì 27 aprile 2020) La bellissima Emily Ratajkowski ogni giorno continua a stupire i suoi oltre 26 milioni di followers con dei post a dir poco spettacolari. La modella riesce ad essere sempre perfetta e impeccabile in ogni scatto, per non parlare poi della sua innata sensualità, che trasmette anche nelle foto più semplici. Poche ore fa su Instagram Emily Ratajkowski ha pubblicato un suo selfie in macchina, che non è passato minimamente inosservato, grazie soprattutto al gioco di ombre creato dal sole, che ha messo in evidenza una parte precisa del suo corpo. Il suo generoso décolleté baciato dai raggi solari fa capolino dalla scollatura profonda. Questo dettaglio ha letteralmente acceso la fantasia dei suoi ammiratori, i quali hanno invaso il post di like e commenti. Leggi anche –> Wanda Nara Instagram, sensuale mentre prende il sole: «Attenta ti ... Leggi su urbanpost Emily Ratajkowski cambia look : taglio nuovo vita nuova?

Emily Ratajkowski - wow : il vedo – non vedo che stende i fan

“Venere del mondo”. Emily Ratajkowski - senza giri di parole : si mostra completamente nuda (Di lunedì 27 aprile 2020) La bellissimaogni giorno continua a stupire i suoi oltre 26 milioni di followers con dei post a dir poco spettacolari. La modella riesce ad essere sempre perfetta e impeccabile in ogni scatto, per non parlare poi della sua innata sensualità, che trasmette anche nelle foto più semplici. Poche ore fa suha pubblicato un suo selfie in macchina, che non è passato minimamente inosservato, grazie soprattutto al gioco di ombre creato dal, che ha messo in evidenza una parte precisa del suo corpo. Il suo generoso décolletédai raggi solari fa capolino dalla scollatura profonda. Questo dettaglio ha letteralmente acceso la fantasia dei suoi ammiratori, i quali hanno invaso il post di like e commenti. Leggi anche –> Wanda Nara, sensuale mentre prende il: «Attenta ti ...

zazoomnews : Emily Ratajkowski cambia look: taglio nuovo vita nuova? - #Emily #Ratajkowski #cambia #look: - diegohp93 : Secondo me stesso, io sarei fidanzato con Emily Ratajkowski. - pics_emily : Emily Ratajkowski Attends Unicef Summer Gala in Porto Cervo 08/10/2018 - MarioGaBlack71 : RT @vogue_italia: Anche voi fan del bikini con i laccetti come @emrata? - Mango55Mango : RT @vogue_italia: Ci vuole costanza, d'accordo. Ma questi 4 esercizi - super strong - sono ottimi alleati per mostrare la pancia come Emily… -