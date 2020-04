Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos) – “Le attuali misure poste in essere non sono sufficienti per risponre a questo problema, ma lo diciamo in modo propositivo e non per fare polemica, occorre uno strumento che intervenga: c’è da pensare non solo al congedo parentale, ma anche a un sistema per accudire i figli. Su questo dobbiamo dare una risposta: lo abbiamo tto in cabina di regia con il governo, lo diremo ancora questa settimana, mi auguro che insieme riusciremo a trovare una soluzione”. Così Fabrizio Sala, vicepresinte di Regione Lombardia, interviene sul tema di chi affidare i bambini per i genitori che con la fase 2 torneranno entrambi a lavoro. “Passiamo da una fase in cui il virus ci ha steso, a una fase di reazione, di controffensiva al virus: non dobbiamo morire di Covid e neanche morire di fame, noi dobbiamo riuscire a reagire, ...