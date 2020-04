Aurora Ramazzotti e Sara Daniele | «sorelle» in quarantena

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 aprile 2020) Aurora Ramazzotti ha raccontato di un’amicizia nata per caso, da un disguido via Facebook. «Io e Sara Daniele ci siamo conosciute per una gradevole incomprensione. Un giorno, nel 2011, un’amica comune ci fece parlare al telefono (colpevole!) e Sara mi disse che avevamo già chattato su Facebook. Io le risposi che non mi risultava e alla fine scoprimmo che aveva parlato tutto quel tempo con un profilo falso che si fingeva me. Da lì in poi non ci siamo più lasciate. End of story», ha spiegato su Instagram la primogenita di Michelle Hunziker, spazzando via le certezze di chi credeva fossero stati i rispettivi padri, Eros Ramazzotti e Pino Daniele, a unire tanto le figlie. Che, dopo essersi dedicate l’una all’altra un tatuaggio «musicale», si sono ritrovate a Milano e a Bergamo, dove stanno trascorrendo la quarantena con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, le piccole Sole e Celeste e Goffredo Cerza.