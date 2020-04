Anzio | conosce una bella ragazza in strada e la invita a casa sua | uomo truffato e

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 aprile 2020) In tempo di pandemia da covid-19 bisogna stare molto attenti agli incontri che si fanno in, specialmente quelli di tipo amoroso. Ad, infatti, un cittadino straniero ha avvicinato una giovane ed attraentee, dopo una breve chiacchierata l’hata insua. I due si sono quindi recati presso l’abitazione dell’, in zona Lanuvio. Prima di preparare una romantica cenetta a lume di candela, l’ha pensato di farsi una doccia. A quel punto lasi è impadronita delle chiavi dell’auto dell’, di due cellulari, e si è dileguata. Sulladi ritorno verso, la “furbetta” è stata intercettata da una volante della Polizia, che gli intimava l’alt. Lapensando che il proprietario dell’auto avesse chiamato la polizia, si è data alla fuga, senza ...