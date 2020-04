3 make up facilissimi per gli occhi scuri Tutti da provare assolutamente!

(Di lunedì 27 aprile 2020) 3upper, perché anche in quarantena vedersi belle aiuta a tenere alto l’umore. Le iridi marroni, poi, si prestano ad essere truccate con una vastissima gamma di colori. Poche sapienti mosse, le tinte che vi valorizzano di più, i passaggi da mettere in atto e il vostro sguardo acquisterà subito profondità e sensualità. Curiose? Iniziamo! Tra i 3up, al primo posto c’è il nude. Il trucco nude resta un classico poliedrico e sempre di moda. Dona a tutte le età e valorizza particolarmente le iridi scure. Vi basteranno due sole tinte: il panna e il beige, se avete l’incarnato di porcellana, l’avorio ed il marrone se la vostra pelle è ambrata. Stendete il colore più chiaro sull’intera palpebra, poi sfumate sull’angolo esterno l’ombretto più scuro. ...

