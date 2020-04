Ronaldo scrive ai tifosi/ "Mi dissero che non avrei più camminato: poi vinsi!" (Di domenica 26 aprile 2020) Ronaldo scrive ai tifosi del Real Valladolid una lettera colma di coraggio e speranza, invitandoli a resistere e a reagire in questo giorni complicati per l'emergenza coronavirus. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 26 aprile 2020)aidel Real Valladolid una lettera colma di coraggio e speranza, invitandoli a resistere e a reagire in questo giorni complicati per l'emergenza coronavirus.

