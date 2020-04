Raggi | criminalità si prepara a strozzare famiglie

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 aprile 2020) Roma – “In questi giorni e’ stato pubblicato un interessante saggio del centro studi internazionale Global Initiative against Transnational Organized Crime su come la mafia stia sfruttando l’emergenza Coronavirus. Un dibattito tra i massimi esperti del tema, in cui troviamo il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, Federico Cafiero De Raho direttore della Direzione Nazionale Antimafia ed il capo della Polizia Franco Gabrielli. Tutti sono d’accordo su un dato che anche noi sosteniamo da tempo: le organizzazioni criminali sono gia’ attive per offrire un aiuto subdolo a chi si trova in difficolta’ economica”. Lo dice la sindaca di Roma Virginia, in un post su facebook. “Proponendo prestiti facili e veloci – aggiunge– la criminalita’ sia ...