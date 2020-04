OUTLANDER - Episodio 5x10: Un pericolo di nome Bonnet (Di domenica 26 aprile 2020) Una vecchia e sgradita conoscenza torna nelle vite dei Fraser.Riusciranno Jamie e compagni a difendersi?Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Jamie, Roger, Ian, Fergus e altri uomini di Fraser's Ridge vanno a caccia di bisonti per fare scorta di carne per l'inverno. Nel bosco, si dividono in gruppi. Jamie pesta casualmente un serpente che lo morde ad una gamba. Il veleno entra in circolo e, lentamente, l'uomo perde le forze.Roger è sempre accanto a lui ma non può ancora gridare, quindi gli altri non si accorgono di nulla se non il mattino dopo, quando Ian trova il cavallo di Jamie a casa.Partono tutti alla sua ricerca e lo riportano a Fraser's Ridge. Le sue condizioni sono gravi e Claire è in seria difficoltà, sapendo di dover compiere delle scelte importanti per poter salvare la vita del marito. Prova qualsiasi cosa fino a quando Brianna, ... Leggi su lostinaflashforward OUTLANDER - Episodio 5x09 : Un nuovo pericolo nei boschi

OUTLANDER - Episodio 5x08 : Le pressioni della Corona

