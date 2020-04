Moise Kean viola la quarantena: Carlo Ancelotti voleva proporlo al Napoli (Di domenica 26 aprile 2020) Carlo Ancelotti potrebbe riapparire sulla strada del Napoli. L’ex tecnico azzurro dovrebbe favorire la cessione di Moise Kean, che negli ultimi giorni ha violato la quarantena in Inghilterra. L’ex attaccante della Juventus si è filmato durante un party a cui ha preso parte generando l’indignazione dell’Everton, oltre che uno scandalo. La società di ha commentato l’accaduto con una nota stampa diffusa dalla stampa inglese. “L’Everton Football Club è rimasto inorridito nel venire a conoscenza del fatto che un giocatore della prima squadra ha ignorato la guida del Governo e la politica del club in relazione alla crisi del coronavirus. Il club ha fortemente espresso la sua delusione per il giocatore e ha chiarito che tali azioni sono completamente inaccettabili. Everton ha regolarmente sottolineato l’importanza di seguire ... Leggi su calciomercato.napoli Moise Kean organizza una festa ‘hot’ durante la quarantena. L’Everton : “Comportamento inaccettabile - siamo sconvolti”

