Il Signore degli anelli: La Compagnia dell’anello, in onda lunedì 27 aprile su Canale 5 (Di domenica 26 aprile 2020) Il Signore degli anelli: La Compagnia dell’Anello, la saga in onda da lunedì 27 aprile alle 21:40 su Canale 5. Trama, cast e trailer del film Sicuramente ricorderemo la pandemia, dal punto di vista televisivo, per essere stata il periodo delle saghe. Dopo Harry Potter, Animali Fanstastici, Twilight e Jurassic Park, da lunedì 27 aprile su Canale 5 è tempo di tornare nella Terra di Mezzo con la saga del Signore degli anelli. Il primo film, “La Compagnia dell’Anello” andrà in onda lunedì alle 21:40 su Canale 5. Uscito al cinema nel 2001, La Compagnia dell’anello è stato diretto da Peter Jackson e ha incassato circa 887 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia il film, tratto dal romanzo di J. R. R. Tolkien, ha incassato 21,7 milioni di euro. Ecco un trailer in italiano Il Signore degli anelli: La Compagnia ... Leggi su dituttounpop Morto Bruce Allpress - l’Aldor del film “Il Signore degli anelli” : l’attore neozelandese aveva 89 anni

Il signore degli anelli: che fine hanno fatto i protagonisti?

