Covid-19 | Alaia scrive a De Luca | “Consegne a domicilio anche nei comuni limitrofi”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “La consegna a, consentita da domani a ristoranti, pasticcerie e pizzerie, non può essere limitata al solo territorio del comune nel quale opera l’attività. Almeno in Irpinia, che ha tanti piccoliprivi di una pizzeria o di un ristorante, non può essere così.” È quanto afferma il Consigliere regionale, Enzo. “L’ordinanza numero 39 del 25 aprile scorso – spiega– dà la possibilità alle nostre pizzerie e ai nostri ristoranti di riavviare gradualmente le attività partendo dalla consegna a, ma solo nel territorio comunale. Se questo ha un senso nei capoluoghi e nei grandi centri, non lo ha nelle zone interne, caratterizzate dalla presenza di tanti piccoli paesi, molti dei quali privi di ristoranti ...