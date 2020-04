Conte: ecco quello che sarà consentito dal 4 maggio (Di domenica 26 aprile 2020) “In Fase 2 sarà fondamentale il comportamento di ciascuno di noi. Se vuoi bene all’Italia bisogna evitare il rischio di contagio si diffonda. Vogliamo tutti che il Paese riparta ma l’unico modo per convivere è rispettare le distanze. Altrimenti la curva risale e può andare fuori controllo”, ha detto il Presidente del consiglio Giuseppe Conte questa sera durante la conferenza stampa. Ma Le distanze di sicurezza vanno rispettate non solo in strada e nei locali pubblici, ma anche a casa. “Rispettare il metro di distanza di sicurezza. Anche nelle relazioni familiari state attenti, rispettate queste precauzione perché gli esperti ci dicono che almeno un contagiato su 4 avviene nelle relazione familiari”, ha infatti aggiunto. Infatti, dal 4 maggio si potranno andare a trovare parenti e congiunti all’interno della propria ... Leggi su ilcorrieredellacitta Conte : “Fase 2 - ci siamo : ecco il piano per ripartire”

Conte live - è ufficiale : ecco le novità

Segui qui alle 20.20 la conferenza di Conte Sport e famiglia - ecco le prime anticipazioni (Di domenica 26 aprile 2020) “In Fase 2 sarà fondamentale il comportamento di ciascuno di noi. Se vuoi bene all’Italia bisogna evitare il rischio di contagio si diffonda. Vogliamo tutti che il Paese riparta ma l’unico modo per convivere è rispettare le distanze. Altrimenti la curva risale e può andare fuori controllo”, ha detto il Presidente del consiglio Giuseppequesta sera durante la conferenza stampa. Ma Le distanze di sicurezza vanno rispettate non solo in strada e nei locali pubblici, ma anche a casa. “Rispettare il metro di distanza di sicurezza. Anche nelle relazioni familiari state attenti, rispettate queste precauzione perché gli esperti ci dicono che almeno un contagiato su 4 avviene nelle relazione familiari”, ha infatti aggiunto. Infatti, dal 4si potranno andare a trovare parenti e congiunti all’interno della propria ...

ilpost : Ricordate quando lunedì Conte ha detto che il piano per la 'fase 2' sarebbe arrivato «entro la fine della settimana… - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - Corriere : ?? Stasera parla Conte: ecco cosa dirà - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ecco cosa cambia dal 4 maggio: #Conte - maurofodaroni : Conte: 'Sono un appassionato di calcio'. Ecco perché lo ha sospeso. #Conte -