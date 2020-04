Compensi avvocati | prevale l' accordo col cliente

Leggi su studiocataldi

(Di domenica 26 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 7904/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che, per quanto riguarda la determinazione del compenso spettante all'avvocato, prima di tutto si deve fare riferimento all'intercorso con il, solo in assenza di una pattuizione si ricorre alle tariffe, poi agli usi e infine al giudice. Ora, poiché nel caso di specie l'avvocato ha convenuto il compenso spettante per le sue prestazioni professionali senza alcuna condotta abusante o vessatoria da parte della società, costui non può poi invocare la lesione della sua dignità di lavoratore.