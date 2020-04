4 maggio: quando serve l’autocertificazione per gli spostamenti nella Fase 2 (Di domenica 26 aprile 2020) L’autocertificazione sarà ancora necessaria fino al 18 maggio se si uscirà dalla propria regione ma il modulo cambia. E’ quanto – secondo l’agenzia di stampa AGI – è stato sottolineato dal governo durante la cabina di regia tenutasi alla presenza del premier Conte, dei ministri Boccia e Speranza, delle Regioni e degli Enti locali. Per quanto riguarda le linee guida messe a punto dal Mit avranno – e’ stato sottolineato – valenza nazionale. Oggi in conferenza stampa Giuseppe Conte ha detto: “Cosa succederà dal 4 maggio? Avremo una conferma generalizzata per le misure di distanziamento, gli spostamenti, rimarranno le motivazioni: comprovate esigenze lavorative, motivi di necessità, motivi sanitari. Ma ci saranno gli spostamenti per far visita ai congiunti. Vogliamo consentire loro delle visite mirate ... Leggi su nextquotidiano Lettera di Se non ora quando alle donne della maggioranza : "Fate sentire ora il vostro peso"

