Pedicure fai da te | come avere piedi perfetti in quarantena?

Leggi su chenews

(Di sabato 25 aprile 2020) Ildi solito lo facciamo in un centro estetico, ma in questo periodo dinon è possibile: eccosemprecon smalto, Fonte foto: PixabayDurante questo lungo periodo diè davvero molto complicato curare mani e, ma con pochissimi e semplici consigli possiamoundavvero perfetto: eccofare. Il primo passo da fare, prima di procedere al resto del lavoro, è quello di eliminare i residui dello smalto messo sulle unghie in precedenza e per fare ciò dobbiamo utilizzare un solvente senza acetone e un batuffolo di cotone. Per quanto riguarda il secondo step, invece, dobbiamo mettere a mollo i nostriin acqua calda e sale grosso. Lasciamo a bagno i nostriper qualche minuto in modo da ammorbidire le zone più “dure”. Prima di asciugare i ...