Marocchi: «Baggio? Quando aveva la palla tra i piedi era quanto di più bello ci fosse»

Giancarlo Marocchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Roberto Baggio e Andrea Fortunato. Le sue parole

Giancarlo Marocchi, ex giocatore di Bologna e Juventus e attuale opinionista di Sky, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando Roberto Baggio e Andrea Fortunato.

Baggio – «Ho giocato 6 anni con lui, 5 alla Juve e uno al Bologna. Mi sono sempre trovato bene perché mi trovavo sempre in una situazione privilegiata per godermi la bellezza del calcio. Quando aveva la palla tra i piedi era quanto di più bello ci fosse. Ci si potrebbe fermare lì, quello che ha vinto o non ha vinto, dove ha giocato e non ha giocato, sono cose di poca importanza. Era lui indipendentemente dalla maglia che indossava in quel momento. È sempre stato il genero che ogni padre avrebbe voluto. Era tranquillo e affidabile ma aveva quei piedi lì con il pallone.

