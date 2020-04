Le differenze tra il 4-3-3 del Napoli di Sarri e quello di Gattuso

Leggi su 90min

(Di sabato 25 aprile 2020) Resteranno indelebili nelle menti dei tifosi le tre stagioni di Maurizioalla guida del ​, dove non vince alcun trofeo ma garantisce una crescita costante al club e valorizza numerosi calciatori del calibro di Piotr Zielinski e Allan, per citarne solo alcuni. Il 4-3-3 diera puro spettacolo e tanta sostanza. È vero, molti punti persi per strada hanno danneggiato l'estetica del gioco e sono costati il raggiungimento di determinati obiettivi sportivi come lo Scudetto. Tuttavia,...