La più giovane vittima di coronavirus in Abruzzo | è un ingegnere sannita di 37 anni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Nessuno sapeva che era positiva al, la scoperta è stata fatta quando, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare. Giovanna Sauchella,di Telese Terme, è morta, martedì, a 37, a Pescara, stroncata da una malattia grave alla quale, è stato scoperto dopo il tampone, si è associato anche il Covid-19, praticamente la spallata decisiva. Si tratta delle piùine a riportare la notizia è Il Messaggero. Da tempo Giovanna si era trasferita dal So a Pescara insieme al marito, anch’egli. Le sue condizioni di salute, come detto, erano precarie e martedì la situazione si è aggravata maggiormente. Per questo si era rivolta al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Pescara. ...