Imbattibile Unieuro sul prezzo Samsung Galaxy S20 Plus e iPhone XR il 25 aprile

Leggi su optimagazine

(Di sabato 25 aprile 2020) Il 25è una giornata ricca di sconti sullo store online di. La cosa importante è soprattutto questa: la consegna a domicilio è gratuita per gli ordini superiori ai 49 euro. Non dovrete muovervi da casa per fare i vostri acquisti, non correndo alcun rischio e vedendovi comunque arrivare il prodotto che desiderate, che sia uno smartphone, un indossabile, una TV o un monopattino elettrico (fermo restando che per questi mezzi ecosostenibili il governo potrebbe fornire degli incentivi per la Fase 2 dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, come anticipato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli). Non volendoci perdere in ulteriori chiacchiere, vi diciamo subito quello che vi andava di leggere fin dall'inizio: il sito dipropone ilS20, l'ultimo top di gamma del colosso di Seul, aldi 879 ...