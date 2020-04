“Fedora” di Umberto Giordano su Rai5 (Di sabato 25 aprile 2020) Su Rai5 sabato 25 aprile 2020 alle ore 11.15 viene trasmessa l’opera di Umberto Giordano Fedora, melodramma in tre atti su libretto di Arturo Colautti tratto dall’omonimo dramma di Victorien Sardou. L’edizione che viene presentata è quella andata in scena al Teatro alla Scala nel 1993 con la direzione musicale del Maestro Gianandrea Gavazzeni. La … L'articolo “Fedora” di Umberto Giordano su Rai5 proviene da Bit Culturali. Leggi su bitculturali (Di sabato 25 aprile 2020) Susabato 25 aprile 2020 alle ore 11.15 viene trasmessa l’opera diFedora, melodramma in tre atti su libretto di Arturo Colautti tratto dall’omonimo dramma di Victorien Sardou. L’edizione che viene presentata è quella andata in scena al Teatro alla Scala nel 1993 con la direzione musicale del Maestro Gianandrea Gavazzeni. La … L'articolo “Fedora” disuproviene da Bit Culturali.

CasaLettori : RT @danisetta: Amor ti vieta di non amar. La man tua lieve, che mi respinge, Cerca la stretta della mia man Fedora Umberto Giordano htt… - bnotizie : `Fedora` di Umberto Giordano su Rai5 - Bit Culturali - annaritadenardo : RT @danisetta: Amor ti vieta di non amar. La man tua lieve, che mi respinge, Cerca la stretta della mia man Fedora Umberto Giordano htt… - kermit290179 : RT @danisetta: Amor ti vieta di non amar. La man tua lieve, che mi respinge, Cerca la stretta della mia man Fedora Umberto Giordano htt… - Amelie84044597 : RT @danisetta: Amor ti vieta di non amar. La man tua lieve, che mi respinge, Cerca la stretta della mia man Fedora Umberto Giordano htt… -

Ultime Notizie dalla rete : “Fedora” Umberto