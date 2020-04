Dimitri Diatchenko trovato morto in casa: l’attore aveva 52 anni (Di sabato 25 aprile 2020) Arriva una tragica notizia dal mondo del cinema. L’attore Dimitri Diatchenko è stato trovato in casa morto all’età di 52 anni Dagli Usa arriva una notizia che ha lasciato il mondo del cinema senza parole. All’età di 52 anni, l’attore Dimitri Diatchenko è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Daytona Beach, in Florida. … L'articolo Dimitri Diatchenko trovato morto in casa: l’attore aveva 52 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Dimitri Diatchenko trovato morto in casa : aveva recitato in Indiana Jones

