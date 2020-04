Dalla compagna di Ronaldo a quella di Messi: così le wag si mantengono in forma - (Di sabato 25 aprile 2020) Marco Gentile Le wag si stanno tenendo in forma al pari dei loro fidanzati e mariti: da Georgina Rodriguez ad Antonella Roccuzzo passando per Agustina Gandolfo, l'allenamento si fa bollente La pandemia da coronavirus ha costretto tutti in casa, anche i calciatori con le rispettive mogli e fidanzate: le cosiddette wag. In questo lungo periodo di quarantena forzato i giocatori hanno continuato a tenersi in forma in vista dell'eventuale ripresa dei campionati che pare potrebbero iniziare tra il 9 maggio con la Bundesliga ad inaugurare il "nuovo inizio", con Serie A, Ligue 1, Liga e Premier League che potrebbero prendere il via tra fine maggio e metà giugno. In tutto questo anche la maggior parte delle wag hanno voluto tenere il passo dei compagni e hanno seguito degli allenamenti molto rigidi per tenersi in forma perché impossibilitate, come tutti, ad andare in ... Leggi su ilgiornale Un tassista si offre di accompagnare una studentessa dalla Spagna all’Italia (gratis) e la storia finisce sulla Cnn

"Dalla Russia con amore" - il messaggio accompagna le mascherine per il Coronavirus donate alla Puglia

Tradito dalla compagna - Gianmarco Onestini torna in Italia : Ho paura del virus (Di sabato 25 aprile 2020) Marco Gentile Le wag si stanno tenendo inal pari dei loro fidanzati e mariti: da Georgina Rodriguez ad Antonella Roccuzzo passando per Agustina Gandolfo, l'allenamento si fa bollente La pandemia da coronavirus ha costretto tutti in casa, anche i calciatori con le rispettive mogli e fidanzate: le cosiddette wag. In questo lungo periodo di quarantena forzato i giocatori hanno continuato a tenersi inin vista dell'eventuale ripresa dei campionati che pare potrebbero iniziare tra il 9 maggio con la Bundesliga ad inaugurare il "nuovo inizio", con Serie A, Ligue 1, Liga e Premier League che potrebbero prendere il via tra fine maggio e metà giugno. In tutto questo anche la maggior parte delle wag hanno voluto tenere il passo dei compagni e hanno seguito degli allenamenti molto rigidi per tenersi inperché impossibilitate, come tutti, ad andare in ...

Cremonaoggi : Uomo trasportato in ospedale con l'elicottero: era stato accoltellato dalla compagna - John_L_Silver : @lenuccia82 @SimoPillon Metto un cuore a questa risposta conscio del ceffone che sta per arrivare dalla mia compagna: ?? - italiadeidolori : RT @VinisioDT: @macche2palle @italiadeidolori Che poi da cosa mi deve proteggere il plexigas? Dalla mia compagna con cui sto a contatto h24… - vimad97 : @matteosalvinimi 'senza polemica'... ma con la polemica. che poi scusa; non eri tu a cena con non so quante centina… - VinisioDT : @macche2palle @italiadeidolori Che poi da cosa mi deve proteggere il plexigas? Dalla mia compagna con cui sto a con… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla compagna Dalla compagna di Ronaldo a quella di Messi: così le wag si mantengono in forma il Giornale Palermo, lite in strada per la carta del reddito di cittadinanza: feriti marito e moglie

Si separano ai tempi del coronavirus ma litigano per il reddito di cittadinanza. Marito e moglie hanno dato vita ad una lite in strada a Palermo dopo che lui, a seguito della separazione, tornato ...

La Resistenza e la Memoria delle Donne calabresi

Tornarono in Calabria con l’animo straziato dalla perdita degli figlio in un incidente stradale nel 1943. Nel 2018 l’aula consiliare del Comune di Roccaforte del Greci è stata intitolata alla sua ...

Si separano ai tempi del coronavirus ma litigano per il reddito di cittadinanza. Marito e moglie hanno dato vita ad una lite in strada a Palermo dopo che lui, a seguito della separazione, tornato ...Tornarono in Calabria con l’animo straziato dalla perdita degli figlio in un incidente stradale nel 1943. Nel 2018 l’aula consiliare del Comune di Roccaforte del Greci è stata intitolata alla sua ...