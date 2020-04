Coronavirus | la soluzione per la spiaggia libera | il kit con nastro e picchetti per

Leggi su tpi

(Di sabato 25 aprile 2020) Estate, l’idea per laIn Italia non manca di certo la fantasia e l’ingegno come dimostrano le numerose idee lanciate da designer e ingegneri per consentire agli italiani di andare al mare rispettando il distanziamento sociale e la sicurezza in tempi di. Dopo il trikini con la mascherina abbinata e dopo i box in plexiglass tra gli ombrelloni, arriva laanche per i frequentatori delle spiagge libere: un kit conda montare attorno all’ombrellone per garantire la distanza di sicurezza tra bagnanti. L’idea è dell’ingegnere sardo Gianluca Langiu e il progetto si chiama Safe Beach Space. Il 44enne ha già registrato il copyright del kit in 176 Paesi. “È un sistema modulare collegabile ad altri, sempre nel rispetto delle prescrizioni anti-contagio, untessile, ...