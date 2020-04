Campionato di calcio finito in Olanda: lo scudetto non è stato assegna (Di sabato 25 aprile 2020) Si arrende il mondo del calcio olandese. Il Campionato di calcio si chiude in anticipo e non viene assegnato lo scudetto. Nessuna squadra retrocede. E’ il primo tra i massimi tornei europei, l’Eredivisie, a fermarsi a causa dell’emergenza covid-19. La Lega calcio olandese ha annunciato che la stagione non sarà completata e non sarà assegnato lo scudetto, dato che il governo ha esteso il divieto di manifestazioni pubbliche sino al primo settembre. Recependo le linee guida dell’Uefa diramate giovedì, Knvb (la Federcalcio) e Lega hanno scelto una via più drastica di quella già adottata dal Belgio: campionati conclusi e niente titolo. In Belgio la decisione definitiva non è ancora stata formalizzata, ma il suggerimento del 2 aprile è quello di giudicare il Bruges campione. Se ne riparlerà nella prossima ... Leggi su laprimapagina Calcio - Eredivisie cancellata : stop definitivo al campionato in Olanda - scudetto non assegnato. L’Ajax era in testa

