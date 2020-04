Calciomercato Inter, Giroud si allontana. Rimane l’idea Mertens (Di sabato 25 aprile 2020) Calciomercato Inter, Giroud si allontana. Rimane l’idea Mertens. Il belga è sempre più lontano da Napoli, ma occhio alla Roma Olivier Giroud sembra essere sempre più lontano dall’Inter, anche perché il francese ha accettato la proposta di rinnovo del Chelsea, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. I nerazzurri non cambiano idea, ma le alternative sul mercato ci sono. Ora l’obiettivo numero uno è Dries Mertens, sempre più lontano da Napoli. Ma l’Inter dovrà fare i conti anche con la Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Inter - non si molla Chiesa : ecco le contropartite per convincere la Fiorentina

DiMarzio : Il #Chelsea ha esercitato l'opzione di rinnovo per #Giroud #Inter e #Lazio sempre sul giocatore, #Lampard prova a… - FabrizioRomano : Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il… - cmdotcom : #Inter su #Mertens, #Lukaku tifa per il sì: che statistiche con il Belgio! E quelle parole...… - Mediagol : #Video #Calciomercato #Inter, rebus Sensi: il futuro del centrocampista nerazzurro e quell'idea di Conte...… - passione_inter : VIDEO - Calciomercato Inter, le ultime notizie su Pogba in ottica nerazzurra - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, mossa a sorpresa: Marotta tenta il capolavoro Cittaceleste.it L'Inter stringe i tempi per Chiesa: quattro giocatori in cambio

L’Inter stringe i tempi per arrivare a Federico Chiesa, uno dei principali obiettivi di mercato dei nerazzurri. Il Biscione è in lotta da tempo con la Juventus, che avrebbe già un principio d’accordo ...

L'Inter stringe i tempi per arrivare a Federico Chiesa, uno dei principali obiettivi di mercato dei nerazzurri. Il Biscione è in lotta da tempo con la Juventus, che avrebbe già un principio d'accordo ...