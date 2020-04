Black Widow, Scarlett Johansson: "Nella mia carriera sono sempre stata la seconda scelta" (Di sabato 25 aprile 2020) Una delle star più amate di Hollywood, Scarlett Johansson non ha sempre avuto vita facile, tanto da essere stata la seconda scelta per il ruolo di Black Widow, uno dei prossimi film Marvel più attesi. Scarlett Johansson è una delle attrici più quotate di Hollywood al momento, grazie ai suoi innumerevoli successi e al suo ruolo più amato dai fan, Black Widow, che ha ottenuto però solo come seconda scelta, visto che il ruolo era destinato a Emily Blunt. In un'intervista a Parade, rilasciata qualche settimana fa, Scarlett Johansson ha affermato di essere stata felicissima quando ha ricevuto la chiamata per interpretare Black Widow, ruolo che aveva tanto voluto ma che le era stato rifiutato: "La migliore chiamata che puoi ricevere è quella avuta dopo essere stata rifiutata per un ruolo e poi ottenerlo. Fondamentalmente ... Leggi su movieplayer Black Widow : Kevin Smith spiega perché il film non verrà lanciato su Disney+

Avengers : Endgame - svelata la versione alternativa della morte di Black Widow! (VIDEO)

Black Widow : Scarlett Johansson e Florence Pugh pronte all'azione nelle nuove foto (Di sabato 25 aprile 2020) Una delle star più amate di Hollywood,non haavuto vita facile, tanto da esserelaper il ruolo di, uno dei prossimi film Marvel più attesi.è una delle attrici più quotate di Hollywood al momento, grazie ai suoi innumerevoli successi e al suo ruolo più amato dai fan,, che ha ottenuto però solo come, visto che il ruolo era destinato a Emily Blunt. In un'intervista a Parade, rilasciata qualche settimana fa,ha affermato di esserefelicissima quando ha ricevuto la chiamata per interpretare, ruolo che aveva tanto voluto ma che le era stato rifiutato: "La migliore chiamata che puoi ricevere è quella avuta dopo essererifiutata per un ruolo e poi ottenerlo. Fondamentalmente ...

_amantedelcine_ : PENSARE CHE TRA QUALCHE GIORNO AVREMMO POTUTO VEDERE BLACK WIDOW AL CINEMA E INVECE NO, DOBBIAMO ASPETTARE ALTRI SE… - elkunaguero10 : @atlentus Ma nel frattempo oltre a Black Widow quali altri film usciranno? - inlovewithfede_ : @_leilaroha_ Ti capisco sis, anche a me mancano moltissimo i film Marvel?? Mh secondo me se ne parlerà direttament… - T0NYSTAE3K : Sicuramente non sei black widow - capwidow84 : RT @PeggyHiddleston: Morte da Natasha romanoff e adiamento de black widow:a Natasha romanoff stans: -