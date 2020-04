Basket | Baraldi | “La Virtus è pronta a partecipare all’ultima fase dell’Eurocup anche se

Leggi su oasport

(Di sabato 25 aprile 2020) Intervistato da Il Resto del Carlino, Luca, AD dellaBologna, ha parlato del torneo che dovrebbe tenersi a luglio, nel caso ci fossero le condizioni, per decretare la squadra vincitrice dell’Eurocup 2019-2020. Queste le sue parole: “Noi siamo pronti aa quest’ultimadella manifestazione,se, devo essere onesto, ancora nessuno ci ha interpellato“. Dopodiché,ha aggiunto: “Noi siamo avvantaggiati dal fatto che tanti giocatori hanno un contratto pluriennale con la nostra società e, dunque, non ci sarà alcun problema a richiamarli. Ci stiamo preparando sia mentalmente che praticamente per questo impegno. Stiamo studiando i protocolli che verranno applicati al calcio per provare a immaginare le norme che dovremmo seguire in caso questo torneo dovesse svolgersi. Preservare la salute dei giocatori ...