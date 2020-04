Amici gossip | Javier su Talisa confessa | “Non è una relazione normale”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 25 aprile 2020)19,Rojas commenta il suo rapporto conRavagnani: “Dobbiamo capire” Hanno fatto sognare per mesi il pubblico didi Maria De Filippi con la loro storia d’amore,, eppure adesso le cose non sembrano andare molto bene. Il rapporto tra i due ex allievi diè sempre stato caratterizzato da alti e bassi, sin da quando i due erano all’interno del programma di Maria De Filippi. Adesso, finito il programma, i due si sono trovati a dover affrontare la quarantena per il coronavirus. E se attraverso delle videochiamate i due sembravano affiatati, adesso le cose non sembrano andare bene., su MondoTV 24, ha detto: “Siamo. Adesso noi non ci siamo visti per la quarantena. Siamo solo. Dobbiamo vederci, non so. Dobbiamo capire, cosa vuole fare lei e cosa voglio fare io. Dentro la casetta è ...