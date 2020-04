Tragedia a Pianura | un 55enne muore cadendo da una impalcatura

(Di venerdì 24 aprile 2020) Cronaca di Napoli: un operaio di 55 anni è mortoda un’mentre eseguiva lavori di ristrutturazione all’esterno di un’abitazione nel quartiere. Indaga la Polizia.nel quartiere napoletano di, dove stamattina un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato da un’mentre eseguiva alcuni lavori di ristrutturazione all’esterno di un’abitazione. Come riportato da “Il Mattino”, sono in corso le indagini della Polizia per accertare la dinamica dell’incidente costato la vita all’uomo. L'articolo: unda unaproviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Pianura

2a News Testata Giornalistica

Quindi, nella tragedia globale del Covid-19, la drastica e spettacolare riduzione dello smog ... Ma non ho mai visto valori di aerosol così bassi nella pianura indo-gangetica in questo periodo ...Se nelle Langhe di Fenoglio l’aiuto «venne dal contesto geografico delle colline, qui in pianura fu il contesto sociale e politico a far forte i partigiani ... Un racconto che non dimentica la ...