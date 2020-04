SuperEnalotto e Lotto al via dal 4 maggio Manca tutto | ma si può tornare a sognare

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 aprile 2020)al via dal 4. L’attesa per il ripristino del gioco più amato dagli italiani sta terminando. I patiti dei 6 numeri, in astinenza da due mesi, possono cominciare ad assaporare le nuove estrazioni. La fase due porta anche questo. Non ci sono i soldi, non ci sono i contributi a fondo perduto, non ci sono i prestiti, non c’è più lavoro. Ma almeno tra poco ci consentiranno di. La dea Fortuna potrà rimettersi in azione, dispensando sogni e sopratdanari. L’elenco dei giochi che tornano ad arricchire le nostre vite, contratte e offese da settimane di clausura, adesso è ufficiale. Dal 27 aprile riprende, dopo l’emergenza, la raccolta dei giochi numerici 10 e, Million Day, Winforlife e Vincicasa. A seguire, dal 4riprendono i giochi, SuperStar, Eurojackpot e...