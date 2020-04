Si potrà andare in bicicletta dal 4 maggio? Tutte le regole e le ipotesi (Di venerdì 24 aprile 2020) In attesa, e questa sarà lunga, del vaccino per contrastare la pandemia, si inizierà a tornare piano piano alla vita che conoscevamo: anche gli amatori dal 4 maggio dovrebbero poter tornare a fare sport. Così il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Dobbiamo dare agli italiani maggiore libertà di movimento, tenendo conto del senso di responsabilità delle persone. La regola applicata da Zaia mi sembra ragionevole“. Non si potrà andare in bici con altre persone, ma bisognerà farlo sempre da soli: allenamenti individuali, che però si potranno effettuare anche lontano da casa, per il tempo necessario, ma con il possesso di un’autocertificazione, dove si deve scrivere l’orario di uscita dalla propria abitazione. Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla ... Leggi su oasport Si potrà andare a correre dal 4 maggio? Jogging : tutte le regole e le ipotesi. E la riapertura dei parchi…

Brusaferro : “Riapriamo e vediamo se si mantengono questi numeri. Si potrà andare al parco ma non fare festa”

