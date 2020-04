Salvini non tira più. Ormai Capitan disastro non ne imbrocca una. Il leader della Lega difende Fontana. Ma la paura è per i successi di Zaia (Di venerdì 24 aprile 2020) Alla fine le cose vanno sempre come devono andare. Ma in questo caso poco c’entra il destino, è una questione di scelte. Perché gli errori si pagano, nella vita come nella politica. Soprattutto se sono una sequela impressionante e a maggior ragione se si anelano in un periodo drammatico come quello che stiamo attraversando, dove le persone hanno bisogno di avere punti di riferimento solidi, coerenti, seri. Ma per Matteo Salvini in realtà l’escalation negativa è iniziata ben prima del coronavirus, almeno dai tempi dell’Ormai celebre Papeete, in quella terra di Romagna che tante delusioni ha arrecato al nostro. E adesso tutti i nodi stanno venendo al pettine. È la Nemesi, fatale punitrice della tirannide e dell’egocentrismo. È la giustizia “compensatrice”, intesa come una situazione negativa che giunge dopo un ... Leggi su lanotiziagiornale No Salvini - ieri non è stato approvato il MES

