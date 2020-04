"Quando inizierai a studiare prima di straparlare? Cazz***, avete rotto": Antonio Socci asfalta Paolo Liguori (Di venerdì 24 aprile 2020) No, Antonio Socci mostra su Twitter di non aver gradito troppo le parole di Paolo Liguori a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in prime-time su Rete 4, condotto da Barbara Palombelli. Liguori, di fatto, si è mostrato non troppo critico nei confronti di Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus, aggiungendo che in un momento come questo non saprebbe individuare con certezza chi avrebbe saputo fare di meglio. Parole alle quali Socci ha ribattuto con un durissimo cinguettio: "E Alberto Bagnai (anche lui a Stasera Italia, ndr) asfalta pure Liguori. Caro Paolo ti conosco da 30 anni, ma quand'è che ti metterai a studiare prima di straparlare? E' tutta la generazione di Lotta continua che invecchia male. Basta cazzari, avete rotto", picchia durissimo. Dunque, Socci conclude con un "Ps: chiunque è meglio di Conte caro Paolo". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020) No,mostra su Twitter di non aver gradito troppo le parole di Paolo Liguori a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in prime-time su Rete 4, condotto da Barbara Palombelli. Liguori, di fatto, si è mostrato non troppo critico nei confronti di Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus, aggiungendo che in un momento come questo non saprebbe individuare con certezza chi avrebbe saputo fare di meglio. Parole alle qualiha ribattuto con un durissimo cinguettio: "E Alberto Bagnai (anche lui a Stasera Italia, ndr) asfalta pure Liguori. Caro Paolo ti conosco da 30 anni, ma quand'è che ti metterai adi? E' tutta la generazione di Lotta continua che invecchia male. Basta cazzari,", picchia durissimo. Dunque,conclude con un "Ps: chiunque è meglio di Conte caro Paolo". ...

