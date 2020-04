Perico ricorda | «Con Astori era sempre un’avventura»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Gabrielesi è raccontato ai microfoni di Cagliarinews24.comndo la figura di DavideGabrieleha parlato ai microfoni di Cagliarinews24.com,ndo la figura di Davide. Le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24 Impossibile non chiederti della tua amicizia con Davide. «Mi sono trovato veramente bene. Era di Bergamo come me e abbiamo diviso tanti tragitti e tante trasferte. Ricordo le corse per arrivare all’aeroporto, prenotare i voli, partire. Con Davide eraun’avventura. Era l’uomo dell’ultimo minuto. Io invece ero molto più svizzero, ero sul posto un’ora prima e mi faceva penare finché non arrivava 5 minuti prima con una tranquillità… Io impazzivo» Leggi su Calcionews24.com