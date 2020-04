Mercato Juventus, Paratici piomba su due gioielli dell’Atalanta (Di venerdì 24 aprile 2020) Mercato Juventus – La Juventus potrebbe non fermarsi solo a Dejan Kulusevski, infatti avrebbe messo nel mirino del calcioMercato altri due profili di due promesse della primavera della Dea. Stiamo parlando di due giovani davvero promettenti: l’attaccante Roberto Piccoli e l’esterno Amad Traorè. Due profili che sembrano aver suscitato l’interesse del ds bianconero Fabio Paratici pronto ad intavolare, nuovamente, trattative con la società bergamasca. Mercato Juventus, le ultimissime sui nuovi obiettivi Il primo è un attaccante classe 2001, bergamasco doc, infatti è nato a Bergamo esordendo e giocando proprio con l’Accademia giovanile dell’Atalanta. Il suo debutto a livello professionale è arrivato il 15 aprile 2019 con un pareggio 0-0 contro l’Empoli. Piccoli sembra un profilo davvero interessante per ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato Juventus - Paratici fiuta il colpo dall’Atletico Madrid

Thomas alla Juventus?/ Calciomercato : si prepara l'assalto al gioiello dell'Atletico

Calciomercato Napoli - Milik vuole la Juventus : apertura ad una contropartita (Di venerdì 24 aprile 2020)– Lapotrebbe non fermarsi solo a Dejan Kulusevski, infatti avrebbe messo nel mirino del calcioaltri due profili di due promesse della primavera della Dea. Stiamo parlando di due giovani davvero promettenti: l’attaccante Roberto Piccoli e l’esterno Amad Traorè. Due profili che sembrano aver suscitato l’interesse del ds bianconero Fabiopronto ad intavolare, nuovamente, trattative con la società bergamasca., le ultimissime sui nuovi obiettivi Il primo è un attaccante classe 2001, bergamasco doc, infatti è nato a Bergamo esordendo e giocando proprio con l’Accademia giovanile dell’Atalanta. Il suo debutto a livello professionale è arrivato il 15 aprile 2019 con un pareggio 0-0 contro l’Empoli. Piccoli sembra un profilo davvero interessante per ...

Sport_Mediaset : #Juventus, #Sarri ha scelto #Jorginho: obiettivo numero uno per l'estate. Il regista è disposto a tornare in Italia… - infoitsport : LA LANTERNA VERDE - Mercato Juventus: Higuain è davvero sacrificabile? Forse no… - giambarombi : Il mercato Juve diventa una serie tv - UgoBaroni : RT @tuttosport: Il mercato #Juve diventa una serie tv - luigipilota : RT @Agenzia_Ansa: Calciomercato, il Barcellona avrebbe chiesto Pjanic alla Juventus che, a sua volta, vorrebbe in cambio Arthur. #calcio #m… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juve: blitz con Raiola, affondo per il centrocampista Virgilio Sport Dalla Spagna - L'undici che Lampard vuole al Chelsea: non c'è Emerson

con i Blues che potranno fare mercato in entrata. Già acquistato Ziyech, il tecnico sogna una squadra rinnovata in alcuni ruoli chiave con calciatori di livello che gli possano consentire di lottare ...

Caldara, quel pasticciaccio brutto sull’asse Juventus-Milan

Nel mercato di gennaio, Caldara torna all’Atalanta con la formula del prestito per ... Molti hanno pensato che l’affare Caldara sia nato soprattutto per sistemare i conti di Milan e Juventus. Qualcun ...

con i Blues che potranno fare mercato in entrata. Già acquistato Ziyech, il tecnico sogna una squadra rinnovata in alcuni ruoli chiave con calciatori di livello che gli possano consentire di lottare ...Nel mercato di gennaio, Caldara torna all’Atalanta con la formula del prestito per ... Molti hanno pensato che l’affare Caldara sia nato soprattutto per sistemare i conti di Milan e Juventus. Qualcun ...