Martina Beltrami attacca l’ex “collega” di Amici dopo la bufera sui social: “sei di uno schifo inammissibile” (Di venerdì 24 aprile 2020) dopo quello che è accaduto ieri su Instagram in queste ore sta esplodendo una vera e propria bomba tanto che, anche il manager dell’ex cantante di Amici Daniel, che sui social si fa chiamare Daniel Cosmic, è dovuto intervenire per mettere ordine nella questione. Pochi minuti fa Francesco Facchinetti ha deciso di chiudere i profilo di Daniel ma prima ancora che si prendesse questo provvedimento, molti ex allievi del talent di Canale 5, avevano commentato i fatti accaduti. Tra questi anche Martina Beltrami, ex allieva di Amici 19, che ha deciso di dire la sua anche perchè molti commentatori, facevano notare che il problema fosse nella partecipazione a un talent che poi genera “elementi” di questo genere. Martina ha difeso il talent e ha fatto anche bene, perchè chiaramente nessuno è responsabile delle azioni di un singolo. “Sei ... Leggi su ultimenotizieflash Amici - Martina Beltrami asfalta Daniel Cosmic : “Schifo inammissibile…”

