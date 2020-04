Marchegiani | «La Lazio è la più penalizzata dallo stop Lotito mi voleva nel club nel

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Lucaha parlato in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport: queste le parole dell’exLucaha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport: queste le parole dell’ex portiere della. CINQUE CAMBI – «Sono restio ai cambiamenti strutturali, soprattutto in corsa. In Lega Pro li fanno da tempo e qualcosa cambia nella gestione della partita. Le squadre cambiano volto. Puoi scegliere una formazione molto offensiva in partenza e poi rivoluzione l’assetto. E’ una variabile, sarebbe interessante scoprire come viene sfruttata dagli allenatori. Ma sono abituato a vedere il calcio non come il basket». JUVE AVVANTAGGIATA – «Secondo me no, ma con la rosa bianconera ci si può abituare. Anche se Sarri non penserà di fare quello che dicevamo, con tanti impegni ravvicinati ...