L’accordo Ue punto per punto. Il nodo sul Recovery Fund: saranno prestiti o sussidi? Le tappe e i tempi (lunghi)|Spread in rialzo (Di venerdì 24 aprile 2020) Via Libera al pacchetto da 540 miliardi per disoccupazione, imprese e Stati, operativo entro l’1 giugno. Consenso sul «Recovery Fund da migliaia di miliardi», che però viene rinviato alla proposta della Commissione. Produzione strategica dei prodotti essenziali in Europa. Prossimo vertice dei capi di Stato e di governo il 6 maggio Leggi su corriere Eurogruppo - l’accordo spiegato punto per punto : chi vince e chi perde (Di venerdì 24 aprile 2020) Via Libera al pacchetto da 540 miliardi per disoccupazione, imprese e Stati, operativo entro l’1 giugno. Consenso sul «da migliaia di miliardi», che però viene rinviato alla proposta della Commissione. Produzione strategica dei prodotti essenziali in Europa. Prossimo vertice dei capi di Stato e di governo il 6 maggio

VinceIT : #Consiglio #Ue, ecco l’accordo punto per punto - Corriere : L’accordo Ue punto per punto. Il nodo sui tempi (lunghi) e il Recovery Fund: prestiti o sussidi? - Corriere : RT @16febbraio: Consiglio Ue, ecco l’accordo punto per punto - 16febbraio : Consiglio Ue, ecco l’accordo punto per punto - 16febbraio : RT @Corriere: Qui @16febbraio spiega l’accordo Ue punto per punto. Resta il nodo sul Recovery Fund: si tratterà di prestiti o di sussidi?… -

Ultime Notizie dalla rete : L’accordo punto «App Immuni per il coronavirus, serve una legge». Salvini e Meloni d’accordo con Pd e FI Corriere della Sera