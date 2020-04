Juventus, Ramsey apre all’addio e svela un retroscena su Ronaldo (Di venerdì 24 aprile 2020) Juventus – Durante questo periodo di quarantena i calciatori da casa sono sempre più attivi sui social. Da post giornalieri a dirette Instagram interessanti (come quella di Dybala e Del Piero qualche settimana fa). Tra i bianconeri c’è anche Ramsey, molto attivo sui social. Il gallese ex Arsenal in una diretta Instagram ha risposto ad alcune domande e ne sono uscite fuori cose interessanti. Juventus, Ramsey su Instagram “Mai dire Mai“.Aaron Ramsey risponde così durante ad una diretta su ‘Instagram’ quando gli viene chiesto di un possibile ritorno al Cardiff, società nella quale ha iniziato al sua carriera. Il gallese ha spiegato: “Perché no? Grazie a loro sono diventato un calciatore professionista, quindi un giorno potrei tornare. Al momento nessuno può dirlo”. Leggi anche: Mercato ... Leggi su juvedipendenza FOTO Colleen Rowland - chi è la moglie di Aaron Ramsey : un’amante della cucina per il gallese della Juventus

