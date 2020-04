Il mistero Kim Jong Un: cosa succede in Corea del Nord? (Di venerdì 24 aprile 2020) Kim Jong Un si trova in gravi condizioni dopo aver effettuato un’operazione cardiovascolare. Anzi no: è solo in convalescenza ma è vivo. Contrordine: è già morto. Tante sono le indiscrezioni che si susseguono sullo stato di salute del presidente della Corea del Nord. Ben poche le certezze in merito a uno dei personaggi più misteriosi al mondo, alla guida di un Paese altrettanto misterioso. Ed è per questo motivo che al momento si possono formulare soltanto ipotesi basandosi sulle voci più autorevoli in circolazione. Secondo il sito sudCoreano Daily Nk lo scorso 12 aprile Kim sarebbe stato sottoposto a un intervento dopo una crisi cardiaca. Poco dopo la Cnn, citando una fonte dell’intelligence Usa, ha aggiunto che il leader si troverebbe in ”condizioni critiche”. Donald Trump pensa invece che ”la notizia ... Leggi su it.insideover Corea del Nord - mistero su Kim Jong-un : “Che io sappia è già morto”

KIM JONG-UN È MORTO?/ Mistero Nord Corea - i poteri alla sorella Kim Yo-jong

"KIM JONG-UN IN GRAVI CONDIZIONI"/ Mistero Corea del Nord - Razzi : "Fake news" (Di venerdì 24 aprile 2020) KimUn si trova in gravi condizioni dopo aver effettuato un’operazione cardiovascolare. Anzi no: è solo in convalescenza ma è vivo. Contrordine: è già morto. Tante sono le indiscrezioni che si susseguono sullo stato di salute del presidente delladel. Ben poche le certezze in merito a uno dei personaggi più misteriosi al mondo, alla guida di un Paese altrettanto misterioso. Ed è per questo motivo che al momento si possono formulare soltanto ipotesi basandosi sulle voci più autorevoli in circolazione. Secondo il sito sudno Daily Nk lo scorso 12 aprile Kim sarebbe stato sottoposto a un intervento dopo una crisi cardiaca. Poco dopo la Cnn, citando una fonte dell’intelligence Usa, ha aggiunto che il leader si troverebbe in ”condizioni critiche”. Donald Trump pensa invece che ”la notizia ...

SkyTG24 : Kim Jong-un, mistero sulla sorte del leader nordcoreano - Tg3web : In Cina sono stati registrati 6 nuovi casi di contagio da covid. Ma a Wuhan, l'ex epicentro della pandemia, non ci… - galatacla : IL MISTERO KIM per qualche giorno potrebbe oscurare il #COVID19. La sua sparizione dai radar interroga, perché le i… - Tino44588447 : RT @Tg3web: In Cina sono stati registrati 6 nuovi casi di contagio da covid. Ma a Wuhan, l'ex epicentro della pandemia, non ci sono più paz… - Fabio_Milocco : Curioso, arriva il 25 aprile e [forse] muore un dittatore... Si sarà pentito almeno all'ultimo? Prego soprattutto p… -