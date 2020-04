«D.N.A. – Decisamente Non Adatti»: così Anna Foglietta si fa in tre (Di venerdì 24 aprile 2020) Guardare il trailer di D.N.A. – Decisamente Non Adatti potrebbe far capire allo spettatore tutto il contrario di tutto ma, d’altronde, come specificano Lillo e Greg, che qui debuttano alla regia, «i trailer vanno di moda così» e non importa che abbiano un senso. La trama, allora, ve la svegliamo noi: due ex compagni della scuola elementare si incontrano dopo diversi anni e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite. Tra improbabili esperimenti scientifici e hackeraggi di DNA dagli esiti poco esaltanti nasce questa commedia briosa e divertente che sarebbe dovuta uscire in sala il 30 aprile, ma che sarà disponibile, a partire dalla stessa data, sulle piattaforme Sky Primafila Premiere, TimVision, Chili, Google Play, Infiniy, CG Digital e Rakuten Tv, nell’ambito dell’iniziativa #iorestoacasa. Leggi su vanityfair D.N.A. (Decisamente Non Adatti) : Lillo & Greg nel teaser trailer della commedia

Eni - l'ad Descalzi : "Risultati eccellenti nonostante lo scenario decisamente negativo" (Di venerdì 24 aprile 2020) Guardare il trailer di D.N.A. – Decisamente Non Adatti potrebbe far capire allo spettatore tutto il contrario di tutto ma, d’altronde, come specificano Lillo e Greg, che qui debuttano alla regia, «i trailer vanno di moda così» e non importa che abbiano un senso. La trama, allora, ve la svegliamo noi: due ex compagni della scuola elementare si incontrano dopo diversi anni e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite. Tra improbabili esperimenti scientifici e hackeraggi di DNA dagli esiti poco esaltanti nasce questa commedia briosa e divertente che sarebbe dovuta uscire in sala il 30 aprile, ma che sarà disponibile, a partire dalla stessa data, sulle piattaforme Sky Primafila Premiere, TimVision, Chili, Google Play, Infiniy, CG Digital e Rakuten Tv, nell’ambito dell’iniziativa #iorestoacasa.

fattoquotidiano : Forse uno stipendio per le casalinghe non sarebbe male. Decisamente rivoluzionario, questo Covid-19 [di Elisabetta… - Inprimeit : «D.N.A. – Decisamente Non Adatti»: così Anna Foglietta si fa in tre - saracino58 : RT @EleLe08: Nonostante stia vivendo un periodo orribile al lavoro, in più, peggiorato dalla forzata lontananza dai miei figli la cui recl… - loongoandrea : Iniziare #TheHandmaidsTale in quarantena decisamente non una saggia decisione - rubenslulli : RT @LidaSezOlbia: La nostra Gilda sta decisamente bene, ormai è tornata una #cagnolina normale. Nessuno le toglierà mai tutta la sofferenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Decisamente Non D.N.A. - Decisamente non adatti, il teaser trailer del film [HD] MYmovies.it A rischio il risarcimento dei lavoratori infettati, l’Inail deve cambiare le circolari

Le denunce d’infortunio per contagio da coronavirus, inoltrate all’Inail, corrono il rischio di non essere riconosciute per alcuni formalismi che, se sono necessari in una situazione ordinaria, ...

L'uomo al sole e i poliziotti. Una foto a doppio taglio

Qualcuno si è spinto a dire che questa immagine potrebbe vincere il Wpp dell’anno prossimo; e io, dopo tutto, penso che non avrei nulla in contrario. Benché, come molti di voi già sapranno, questa sia ...

Le denunce d’infortunio per contagio da coronavirus, inoltrate all’Inail, corrono il rischio di non essere riconosciute per alcuni formalismi che, se sono necessari in una situazione ordinaria, ...Qualcuno si è spinto a dire che questa immagine potrebbe vincere il Wpp dell’anno prossimo; e io, dopo tutto, penso che non avrei nulla in contrario. Benché, come molti di voi già sapranno, questa sia ...