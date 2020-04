Crollo Aulla, ANAS avvia costruzione ponte provvisorio su fiume Magra (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – avviate da ANAS le procedure per la rapida realizzazione di un ponte provvisorio sul fiume Magra “necessario a ripristinare in tempi brevi la viabilità lungo la statale 330 in località Albiano Magra (Massa Carrara), in attesa della ricostruzione del nuovo ponte definitivo”. L’improvviso Crollo della struttura che ha provocato seri problemi di viabilità (tuttavia mitigata dalla quasi assenza totale di traffico per le restrizioni da coronavirus) in quella zona della Lunigiana tra le province di Massa Carrara e La Spezia era avvenuto la mattina dell’8 aprile durante il transito di due furgoni. Uno dei conducenti era rimasto ferito fortunatamente in modo non grave mentre l’altro era rimasto illeso. Nell’inchiesta della magistratura risultano indagate 17 persone. Attraverso accordi quadro firmati in precedenza, ANAS ... Leggi su quifinanza Crollo ponte Aulla : Rossi commissario e progetto Italferr. Annuncio della ministra De Micheli

Aulla - crollo ponte : 17 persone iscritte nel registro degli indagati dalla procura di Massa

