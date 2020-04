È crisi pure per i grandi Calzedonia non paga l' affitto dei suoi negozi

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 24 aprile 2020) Riccardo Pelliccetti Il colosso dell'intimo soffre: potrebbe saldare il 30% del canone solo quando riaprirà Laeconomica provocata dalla pandemia si toccava con mano da settimane. Sono state innumerevoli le piccole imprese, gli artigiani, i commercianti che, fermati dal lock down, annunciavano l'impossibilità di far fronte alle scadenze di affitti, bollette, imposte, contributi eccetera. Le proteste fioccavano e continuano ad aumentare, manca la liquidità e il decreto del governo per ora; fermo nei meandri della burocrazia bancaria, mentre fino a ieri l'assegno della cassa integrazione non era ancora statato ad alcun lavoratore. La, che finora ha messo in ginocchio le piccole e le microimprese, ora colpisce anche le medie e i colossi che non riescono più a far fronte alle spese correnti senza poter produrre e vendere. Come ...