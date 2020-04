Coronavirus: in calo terapie intensive e ricoverati con sintomi (Di venerdì 24 aprile 2020) Il bollettino della Protezione Civile di oggi sull’emergenza Coronavirus in Italia conferma il trend in calo delle persone ricoverate in terapia intensiva e di quelle ricoverate con sintomi. Questi i dati aggiornati al 24 aprile 2020:- il totale delle persone che hanno contratto il virus è 192.994, con un incremento rispetto a ieri di 3.021 nuovi casi; - il numero totale di attualmente positivi è di 106.527, con un decremento di 321 assistiti rispetto a ieri; - tra gli attualmente positivi 2.173 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri; - 22.068 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 803 pazienti rispetto a ieri; - 82.286 persone, pari al 77% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi; - i deceduti sono stati 420 nelle ultime 24 ore. Il totale è ... Leggi su blogo LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : calo dei malati nella metà delle Regioni - annunciata asta dei Bot

