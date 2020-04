Coronavirus: Fornaro, ‘Ue direzione giusta ma troppo lenta’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “In economia la velocità di risposta a shock sistemici è fondamentale. L’Europa si sta muovendo nella direzione giusta grazie anche all’azione del Governo italiano, ma lo sta facendo troppo lentamente rischiando così di vanificare gli sforzi. Imprese e famiglie hanno bisogno di sentire l’Europa dalla loro parte proprio in un momento come questo con una recessione senza precedenti con effetti drammatici sull’occupazione”. Lo sottolinea il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro.L'articolo Coronavirus: Fornaro, ‘Ue direzione giusta ma troppo lenta’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Fornaro - ‘su fase 2 decidano governo e Parlamento’

Coronavirus : Fornaro - ‘su mascherine bene prezzo massimo ma ridurre Iva’

Coronavirus : Fornaro - ‘in Piemonte serve svolta su tamponi e case riposo’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “In economia la velocità di risposta a shock sistemici è fondamentale. L’Europa si sta muovendo nellagrazie anche all’azione del Governo italiano, ma lo sta facendolentamente rischiando così di vanificare gli sforzi. Imprese e famiglie hanno bisogno di sentire l’Europa dalla loro parte proprio in un momento come questo con una recessione senza precedenti con effetti drammatici sull’occupazione”. Lo sottolinea il capogruppo di LeU alla Camera, Federico.L'articolo, ‘Uemalenta’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Coronavirus: Fornaro, 'Ue direzione giusta ma troppo lenta'... - 171822elFranca : RT @articoloUnoMDP: Un passo nella direzione giusta, ora non possiamo sbagliare la #Fase2. Intervento di Federico Fornaro alla camera nel d… - articolounomo : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: anticipazioni, bozze, opinioni varie sulla cosiddetta #Fase2 stanno creando confusione e non fanno ch… - Fornaro62 : RT @articoloUnoMDP: Un passo nella direzione giusta, ora non possiamo sbagliare la #Fase2. Intervento di Federico Fornaro alla camera nel d… - Bosdona1 : RT @articoloUnoMDP: Un passo nella direzione giusta, ora non possiamo sbagliare la #Fase2. Intervento di Federico Fornaro alla camera nel d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fornaro CORONAVIRUS: FORNARO, 'UE DIREZIONE GIUSTA MA TROPPO LENTA' ROMA on line Coronavirus: Fornaro, 'Ue direzione giusta ma troppo lenta'

Imprese e famiglie hanno bisogno di sentire l'Europa dalla loro parte proprio in un momento come questo con una recessione senza precedenti con effetti drammatici sull’occupazione". Lo sottolinea il ...

Emergenza coronavirus in Veneto. Conferenza stampa del Presidente della Regione, Luca Zaia

sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di Alitalia a seguito dell’emergenza da coronavirus, tenutasi nella mattinata di oggi. 18:00 Diretta della conferenza stampa della Protezione ...

Imprese e famiglie hanno bisogno di sentire l'Europa dalla loro parte proprio in un momento come questo con una recessione senza precedenti con effetti drammatici sull’occupazione". Lo sottolinea il ...sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di Alitalia a seguito dell’emergenza da coronavirus, tenutasi nella mattinata di oggi. 18:00 Diretta della conferenza stampa della Protezione ...