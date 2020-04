Coronavirus, c’è un nesso certo con l’inquinamento atmosferico: la Federico II nel team di ricerca (Di venerdì 24 aprile 2020) A poco più di un mese dalla pubblicazione di un Position Paper sulla “Valutazione della potenziale relazione tra l’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione dell’epidemia da COVID-19”,la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) annuncia che il Coronavirus SARS-Cov-2 è stato ritrovato sul particolato (PM). “Questa prima prova apre la possibilità di testare la presenza del virus sul particolato atmosferico delle nostre città nei prossimi mesi come indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa del Coronavirus e adottare adeguate misure preventive prima dell’inizio di una nuova epidemia”, anticipa il prof. Alessandro Miani, Presidente Sima. Tra i componenti del gruppo di ricerca, oltre a Miani (docente all’Università degli Studi di Milano), sono presenti Leonardo Setti e ... Leggi su ildenaro Coronavirus. A Milano c’è una fossa comune di cui nessuno parla? Il fake di Libero

Le 7 nazioni meno colpite dal Coronavirus sono governate da donne. C’è un nesso?

Coronavirus : in convento 41 suore positive su 45 e c’è la prima vittima (Di venerdì 24 aprile 2020) A poco più di un mese dalla pubblicazione di un Position Paper sulla “Valutazione della potenziale relazione tra l’inquinamento da particolatoe la diffusione dell’epidemia da COVID-19”,la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) annuncia che ilSARS-Cov-2 è stato ritrovato sul particolato (PM). “Questa prima prova apre la possibilità di testare la presenza del virus sul particolatodelle nostre città nei prossimi mesi come indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa dele adottare adeguate misure preventive prima dell’inizio di una nuova epidemia”, anticipa il prof. Alessandro Miani, Presidente Sima. Tra i componenti del gruppo di ricerca, oltre a Miani (docente all’Università degli Studi di Milano), sono presenti Leonardo Setti e ...

alexbarbera : L'Istituto superiore di sanità dice che ad aprile il 44 per cento dei contagi da coronavirus si è verificato nelle… - RaiRadio2 : Forza Basilicata! Ripartiamo dai Sassi, dalla storia e dalla bellezza! Chi ritwitta ha la Lucania nel cuore! ?… - Giorgiolaporta : Scusate quando avete finito di parlare di #Feltri e di #Meridionali, c'è qualcuno capace di dirmi se sia normale ci… - news24_napoli : Coronavirus, il Ministro Speranza: “La curva si è piegata! C’è fiducia… - RegioneER : #Coronavirus, ancora AGEVOLAZIONI per i progetti culturali in @RegioneER . I festival di SPETTACOLO non perdono i c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus c’è Bonus Inps agli autonomi: ecco le doppie tasse da pagare allo Stato Corriere della Sera