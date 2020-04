Camera, i deputati Zennaro e Bologna lasciano il gruppo M5s e si iscrivono al Misto (Di venerdì 24 aprile 2020) I 5 stelle alla Camera perdono altri due deputati: si tratta di Antonio Zennaro e Fabiola Bologna. Entrambi hanno deciso di lasciare il gruppo M5s e di iscriversi al gruppo Misto. Il passaggio è stato ufficializzato in Aula della Camera da una comunicazione della presidente di turno, Maria Edera Spadoni. Entrambi sono alla prima legislatura: Zennaro è stato eletto nella circoscrizione Abruzzo, Bologna in Lombardia. L’addio è avvenuto nel giorno in cui il Movimento ha rischiato di spaccarsi sull’ordine del giorno di Fratelli d’Italia contro il Mes: se 7 deputati M5s hanno votato con Fdi e una si è astenuta, i neofuoriusciti non hanno invece partecipato al voto. Zennaro aveva anticipato il suo addio al Movimento nella serata del 23 aprile con un post su Facebook, specificando però di voler continuare a sostenere Conte: “Cari ... Leggi su ilfattoquotidiano Maxi assembramento alla Camera. Deputati Pd e M5s in massa in Aula per non perdere sul Mes

