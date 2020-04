Vasco Rossi consiglia di scaricare la app Immuni: “Non preoccupatevi dei dati” (Di giovedì 23 aprile 2020) Anche Vasco Rossi consiglia di scaricare la app Immuni. La dichiarazione del Kom non è però piaciuta ad alcuni fan, che invece non ritengono che l'applicazione sia utile al contenimento del contagio, ma sia solo un motivo in più per accedere ai dati. "A parte gli scherzi… Consiglio a tutti di scaricare l’app Immuni. sarà utile per cercare di tenere sotto controllo la diffusione del VIRUS! Sarà comunque anonima. E non preoccupatevi dei dati… GIÀ LI DATE IN OGNI MOMENTO AI VOSTRI SOCIAL! E ogni volta che accendete il vostro telefonino". Com'è noto, la app potrà essere scaricata su base volontaria, senza limitazioni per coloro che, invece, non vorranno dotarsi dell'applicazione nella quale si potrà registrare il proprio stato di salute. Sono molti gli artisti che si sono schierati a favore dell'app ... Leggi su optimagazine Un Senso di Vasco Rossi contro il Coronavirus : il video degli studenti delle scuole medie

Vasco Rossi risponde all'invito di Andrea Scanzi : "Vediamoci appena ci liberano una bevuta e quattro chiacchiere"

Antonio, operatore sanitario sardo in trincea contro il virus: la foto condivisa da Vasco Rossi

Una foto con la tuta protettiva che riporta le parole di uno dei più noti successi di Vasco Rossi, "Vivere". Sta facendo il giro del web lo scatto di Antonio Fadda, giovane originario di Austis, che ...

25 aprile, Vasco Rossi aderisce all'iniziativa #Iorestolibero per sostenere Caritas e Croce Rossa

Anche la rockstar di casa nostra Vasco Rossi ha aderito a una di queste iniziative. «Per festeggiare la liberazione dell'Italia dal nazifascismo ricordando quella primavera italiana che vide le piazze ...

