Torre Angela. Aggredisce e minaccia la madre tentando di estorcerle denaro: arrestato 23enne (Di giovedì 23 aprile 2020) E’ accaduto stanotte in via Taurano. La vittima, una donna di 54 anni, minacciata dal figlio in escandescenza, ha telefonato al 112 NUE chiedendo aiuto. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, diretto da Giuseppe Sangiovanni, che hanno trovato la donna spaventata ed in evidente stato di agitazione. Questa, ha raccontato loro che il figlio, R.L., romano di 23 anni, con precedenti di Polizia, l’aveva aggredita e minacciata di morte pretendendo denaro; inoltre, malgrado fosse sprovvisto di patente di guida, le aveva chiesto le chiavi dell’ autovettura per andare ad acquistare stupefacente. A quel punto, la vittima, spaventata dal comportamento aggressivo del figlio e preoccupata che lo stesso potesse aggredire anche le persone presenti in casa, tra cui la nipotina di 7 anni, lo aveva assecondato lasciandogli ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus a Roma - la mappa : picchi a Torre Angela e quartiere Trieste - 18 zone senza contagi (Di giovedì 23 aprile 2020) E’ accaduto stanotte in via Taurano. La vittima, una donna di 54 anni,ta dal figlio in escandescenza, ha telefonato al 112 NUE chiedendo aiuto. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, diretto da Giuseppe Sangiovanni, che hanno trovato la donna spaventata ed in evidente stato di agitazione. Questa, ha raccontato loro che il figlio, R.L., romano di 23 anni, con precedenti di Polizia, l’aveva aggredita eta di morte pretendendo; inoltre, malgrado fosse sprovvisto di patente di guida, le aveva chiesto le chiavi dell’ autovettura per andare ad acquistare stupefacente. A quel punto, la vittima, spaventata dal comportamento aggressivo del figlio e preoccupata che lo stesso potesse aggredire anche le persone presenti in casa, tra cui la nipotina di 7 anni, lo aveva assecondato lasciandogli ...

CorriereCitta : Torre Angela. Aggredisce e minaccia la madre tentando di estorcerle denaro: arrestato 23enne - Charly_Day6 : RT @injooheonsarms: *c'è Alberto Angela in tv* mamma: guarda la torre di Pisa che be- io: madò che bello sei Albe - injooheonsarms : *c'è Alberto Angela in tv* mamma: guarda la torre di Pisa che be- io: madò che bello sei Albe - aelainae : Piccola scenata per un disguido di unipi prima/durante la cena quindi adesso Alberto Angela giustamente mi sta face… - urlucon : Alberto Angela vieni a visitare la mia Torre di Pisa. -

Ultime Notizie dalla rete : Torre Angela Torre Angela, aggredisce e minaccia la madre tentando di estorcerle denaro Cinque Quotidiano Torre Angela, aggredisce e minaccia la madre tentando di estorcerle denaro

E’ accaduto stanotte in via Taurano al Casilino. La vittima, una donna di 54 anni, minacciata dal figlio in escandescenza, ha telefonato al 112 NUE chiedendo aiuto. Sul posto, sono intervenuti gli ...

Stasera in tv | Alberto Angela in Meraviglie – La Penisola dei tesori

in Piazza dei Miracoli dove si erge la Torre pendente. Esplorato il famoso luogo le telecamere della Rai si muoveranno all’interno del Duomo pisano. Successivamente sempre nel capoluogo toscano ...

E’ accaduto stanotte in via Taurano al Casilino. La vittima, una donna di 54 anni, minacciata dal figlio in escandescenza, ha telefonato al 112 NUE chiedendo aiuto. Sul posto, sono intervenuti gli ...in Piazza dei Miracoli dove si erge la Torre pendente. Esplorato il famoso luogo le telecamere della Rai si muoveranno all’interno del Duomo pisano. Successivamente sempre nel capoluogo toscano ...